Esenyurt'taki çaresiz babanın çocukları devlet korumasına alındı

Pınar Mahallesi 1267'nci Sokak'ta bulunan 4 katlı bodrum katındaki demir parmaklıkların arkasında sürekli ağlayan ikisi erkek üç küçük çocuğu görenler içeride kimse olmadığını görünce onlarla iletişime geçmeye çalışmıştı. Türkçe bilmeyen çocukların aç olduğunu düşünen komşuları çocuklar için su, süt, bisküvi alarak onlara verirken polise haber vermişti.

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Esenyurt Sosyal Hizmet Merkezi uzmanları baba ile bu sabah görüştü. Görevlilere 1 aydan bu yana çocuklara bakmak zorunda kaldığı için çalışamaz olduğunu anlatan Salih, uygun ortam sağlanıncaya kadar çocuklarına devlet koruması getirilmesi önerisini kabul etti.

Bu arada hayırseverler de çaresiz babaya yardım gönderdiği öğrenildi.