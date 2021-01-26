MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eşi ‘Affettim seni, eve alacağım’ deyince intihardan vazgeçti
ABONE OL
26.01.2021 - 17:31 | | DHA

Eşi ‘Affettim seni, eve alacağım’ deyince intihardan vazgeçti

Bolu’da, eşinin kendisini eve almadığını iddia eden İsmail Ç. (47), 5 katlı binaya çıkıp intihara kalkıştı. Olay yerine gelen eşinin “Affetim seni. İn aşağı. Söz veriyorum eve alacağım” sözleri üzerine eyleminden vazgeçti.

Eşi ‘Affettim seni, eve alacağım’ deyince intihardan vazgeçti

Olay, saat 15.30 sıralarında Çıkınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ç., aralarında sorunlar olduğunu söylediği eşinin kendisini eve almadığını öne sürerek inşaat halindeki 5 katlı apartmana çıkarak intihar girişiminde bulundu.

 İsmail Ç.’yi gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, İsmail Ç.’yi ikna etmek için çalışma başlattı. Polislerin ikna çabalarının sonuçsuz kalınca, olay yerine İsmail Ç.’nin eşi getirildi. Eşinin intihar etmek istediğini gören kadın gözyaşları dökerek fenalaştı. Sağlık ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği kadın, İsmail Ç.’nin çıktığı inşaatın yakınına gelerek, “Affetim seni. İn aşağı. Söz veriyorum eve alacağım” dedi. Eşinin söz vermesi üzerine "Söz verdin, eve almazsan gene yaparım" dedikten sonra intihar etmekten vazgeçti. İsmail Ç., polis ekipleri eşliğinde indirilerek ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olay yerinde toplanan kalabalık ise, yaşanan aile dramını cep telefonlarıyla kaydedip seyretti.

 

Ömer Çelik: "Müsaade etmeyeceğiz"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Siyasette 'militan' tartışmalarına değinen Ömer Çelik, "Devlet hayatına ve çarkına çomak sokulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gece 00.00'da aradılar! Türkiye'ye getirildi

Gece 00.00'da aradılar! Türkiye'ye getirildi

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı, son durum nedir? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, güncel rakamlar

26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı, son durum nedir? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, güncel rakamlar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet