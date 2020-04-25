MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
ABONE OL
25.04.2020 - 16:51 | | DHA

Son dakika: Eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı

Son dakika haberlere göre, Ankara'da, cezaevinden yeni çıkan Fatih S., şiddet uyguladığı eşinin evi terk etmesi üzerine evde iki çocuğunu uzun namlulu silahla rehin aldı. Fatih S, polis ve eve getirilen eşi tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Son dakika: Eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
Ankara'da sıcak dakikalar! Çocuklarını rehin aldı
Ankara'da sıcak dakikalar! Çocuklarını rehin aldı
Ankara'da sıcak dakikalar! Çocuklarını rehin aldı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay, saat 14.00 sıralarında Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi 853'üncü caddede Fatih ve Alev S. çiftinin oturduğu evde meydana geldi. Ceza İnfaz Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıkan Fatih S, iddiaya göre önceki gün eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Fatih S.'nin şiddet uyguladığı ileri sürülen eşi Alev S, 4 yaşındaki kızı ve 7 yaşındaki oğlunu da bırakarak, evi terk etti.

Fatih S, ısrarlarına rağmen geri dönmeyen eşini arayıp, "Eve gelmezsen çocukları öldüreceğim" dedi. Alev S.'nin ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi adrese sevk edildi. Polis Özel Harekat ekipleri de gelerek, binanın çevresinde önlem aldı. Aralarında müzakereci polis memurunun da bulunduğu ekipler, uzun namlulu silahla çocuklarını rehin alan Fatih S.'yi ikna etmek için binaya girdi. Ancak Fatih S., "Evde kalaşnikof var, yaklaşmayın" diyerek polislerin uzaklaşmasını istedi.

Polisin çabasına rağmen ikna olmayan Fatih S., eşinin eve gelmesini istedi. Bunun üzerine Alev S., eve getirildi. Çelik yelek giydirilen Alev S., polisler eşliğinde binaya girdiği sırada Fatih S., kızını bıraktı. Fatih S., eşinin ikna etmesi üzerine oğlunu da bıraktı. Alev S., oğlunu kucağına alarak binadan çıktı.

Alev S., büyük korku yaşayan çocuklarını, evin önünde sarılıp öperek sakinleştirmeye çalıştı. Fatih S., Polis Özel Harekat ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Sağlıkçı çiftten kızlarına pankartlı sürprizTekirdağ'da acil tıp teknisyenleri Hülya ve Ferit Karakaş çifti, koronavirüse karşı korumak için Edirne'deki akrabalarının yanına gönderdikleri kızları Asya'ya (7) kendisini çok özlediklerini göstermek için balon ve pankartla sürpriz hazırladı. Organizasyon firmasıyla anlaşan Karakai çifti, Asya'nın kaldığı apartman dairesinin balkonuna, balonlarla süsledikleri üzerinde 'Annen ve baban seni çok seviyor, prensesimiz Asya' yazılı pankart astırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Enes İsminin Anlamı Nedir? Enes Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Enes İsminin Anlamı Nedir? Enes Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

Beyza İsminin Anlamı Nedir? Beyza Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Beyza İsminin Anlamı Nedir? Beyza Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Sıradaki Haber