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25.01.2021 - 20:12 | | AA

Eşi falçatayla saldırmıştı! 'En ağır cezayı almasını istiyorum'

Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde 15 Ocak'ta, boşanma aşamasında olduğu eşinin falçatalı saldırısına uğrayan kadın, kocasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

Ukrayna uyruklu Hanna B. (28), yaptığı açıklamada, 2,5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve M.Ö. ile evlendiğini söyledi.

M.Ö'nün düzenli bir işte çalışmadığını ve maddi sorunlar yaşadıklarını belirten Hanna B, bu yüzden evi terk ederek Ukrayna'ya gittiğini ve 4 ay önce de boşanma davası açtığını anlattı.

Hanna B, bu süre zarfında M.Ö'nün kendisini sürekli öldürmekle tehdit ettiğini öne sürerek, "Bu ayın 15'inde kız kardeşim kocasıyla beraber İstanbul'a geldi. Ben de onlarla buluştum. AVM'de otururken arkadan gelip saldırdı. Yüzümü kesti. Boğazımı keserek öldürmek istedi ama tuttukları için olmadı." diye konuştu.

"Yüzümün eskisi gibi olmasını istiyorum"

Olayın ardından yüzünden ameliyat geçirdiğini ve 3 gün hastanede kaldığını aktaran Hanna B, "Yüzümün yarısını şu an hissetmiyorum. Sağ kaşım ve dudağımın sağ tarafı çalışmıyor. Yemek yiyemiyorum sadece içecek içebiliyorum. Tedavinin ne kadar süreceğini bilmiyorum ama daha ameliyata gerek var. Yüzümün eskisi gibi olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hanna B, korktuğunu dile getirerek, "En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Boşanma ve yaralama olmak üzere açılan 2 dava olduğunu aktaran Hanna B, mahkeme sonuçlanınca Ukrayna'ya dönmeyi planladığını sözlerine ekledi.

Eşi falçatayla saldırmıştı En ağır cezayı almasını istiyorum

Olay

Hanna B, 15 Ocak'ta saat 12.50 sıralarında Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde oturduğu sırada boşanma aşamasındaki eşi M.Ö. tarafından yüzünden falçatayla yaralanmıştı.

Polis ekiplerince yakalanan M.Ö, adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli M.Ö'nün "eşini tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kocasına en ağır cezayı istiyorİstanbul Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde 15 Ocak'ta, boşanma aşamasında olduğu eşinin falçatalı saldırısına uğrayan kadın, kocasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
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