MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan öldü! Üzüntüden bebeğini kaybetti
ABONE OL
25.11.2020 - 13:03 | | DHA

Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan öldü! Üzüntüden bebeğini kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 1 hafta içinde eşi ve kayınvalidesi ile görümcesini koronavirüs nedeniyle kaybeden 7 aylık hamile Buket Karabulut'un (32) yaşadığı üzüntü ve stres nedeni ile bebeği karnında öldü.

Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan öldü! Üzüntüden bebeğini kaybetti

Tarsus'ta yaşayan iş insanı Murat Karabulut (37), rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve Covid-19 testi pozitif çıkan Karabulut’un annesi Fadime Karabulut ile kız kardeşi Selda Karabulut'a da test yapıldı. Testleri pozitif çıkan anne-kız da durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altında tutulan Murat Karabulut, 8 gün önce hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören anne Fadime Karabulut da oğlundan 2 gün sonra yaşama veda etti. Sivaslılar Derneği'nde yönetici olan Selda Karabulut ise dün aynı hastanede hayatını kaybetti. Anne, oğlu ve kızı, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Ailenin diğer kızı Şehriban Bircan'ın da koronavirüs tedavisi gördüğü, durumunun ağır olduğu öğrenildi

ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Bir hafta içinde eşini, kayınvalidesini ve görümcesini kaybeden 7 aylık hamile Buket Karabulut ise yaşadığı üzüntü ve strese dayanamadı. Fenalaşan anne adayının, yakınları tarafından kaldırıldığı özel hastanede bebeğini kaybettiği belirlendi. Erkek olduğu bildirilen bebek, sezaryen ile alındı.

Tarsus Şehir Mezarlığı'nda defnedilen bebeğin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Cenazede 2 çocuk annesi Buket Karabulut'un yakınlarının yardımı ile ayakta durabildiği görüldü.

 

 

Antalya'da lüks cipte infaz! 2 ölü, 1 yaralıAntalya’nın Varsak semtinde öğle saatlerinde meydana gelen saldırıda, 34 DKF 631 plakalı lüks cipteki 2 kişi tabancayla vurularak öldürüldü, 1 kişi de yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EBA günlük ders programı: EBA TV 26 Kasım ilkokul, ortaokul, lise canlı ders saatleri

EBA günlük ders programı: EBA TV 26 Kasım ilkokul, ortaokul, lise canlı ders saatleri

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

Ayyüce Çınar kimdir? Ayyüce Çınar kaç yaşında, neden öldü?

Ayyüce Çınar kimdir? Ayyüce Çınar kaç yaşında, neden öldü?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet