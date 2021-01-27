MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi
ABONE OL
27.01.2021 - 00:43 | | İHA

Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi

Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce refüje daha sonra ise bariyere çarparak hurdaya döndü. Sürücü kazanın etkisi ile şoka girerken araçta sıkışan eşi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Tuzla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan Burhan A. idaresindeki 34 HE 4448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce refüje daha sonrasında bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yönü değişen ve yaklaşık 20 metre uzağa savrulan otomobil sürücüsünün eşi Hülya A. yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi

Araç içerisinde sıkışan Hülya A., itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle otomobilden çıkartıldı. Bacağında kesik olduğu öğrenilen Hülya A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın şokunu yaşayan şoför Burhan A.’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sokağa çıkma izinleri bulunan çiftin karıştığı kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi

Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kameradaŞanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de terör operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'de terör operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

Son dakika: Bakan Koca 'tedirgin edici' diyerek koronavirüste sıcak gelişmeyi duyurdu

Son dakika: Bakan Koca 'tedirgin edici' diyerek koronavirüste sıcak gelişmeyi duyurdu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet