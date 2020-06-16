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16.06.2020 - 09:08 | | DHA

Eşi reddedince intihara kalkıştı, vatandaşlar görüntülemek için birbiriyle yarıştı

Adana’da İsmail A., kendisiyle görüşmeyi reddeden eşinin kaldığı kadın sığınma evinin karşısındaki apartmanın damına çıkıp, intihara kalkıştı. İsmail A., polisin ikna çalışması sonucu eyleminden vazgeçerken, meraklı vatandaşlar intihar girişimini cep telefonlarıyla kayda aldı.

Eşi reddedince intihara kalkıştı, vatandaşlar görüntülemek için birbiriyle yarıştı

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail A., uyuşturucu bağımlısı olduğu için bir süre önce kendisini terk eden eşi Leyla A. ve oğlunu görmek için sığınma evine gitti. Ancak Leyla A., görüşmek istemedi. Bunun üzerine İsmail A., sığınma evinin karşısındaki 10 katlı apartmanın damına çıkarak, eşi ve çocuklarının gelmesini istedi. ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Apartmanın damına çıkan müzakereci polis İsmail A.’yı ikna etmeye çalıştı. Ancak İsmail A., eşi ve çocuğunun gelmemesi halinde intihar edeceğini söyledi.

Eşi reddedince intihara kalkıştı, vatandaşlar görüntülemek için birbiriyle yarıştı

Bu sırada İsmail A.’yı apartmanın damında gören meraklı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Bazıları ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

Polis tarafından ikna edilen İsmail A. apartmanın damından indirildi. Uyuşturucuyu bıraktığını söyleyen İsmail A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Eşi reddedince intihara kalkıştı, vatandaşlar görüntülemek için birbiriyle yarıştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu devam ediyor1 Haziran’dan itibaren başlayan “Yeni Normalleşme” dönemi ile birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu devam ediyor. E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı. Vatandaşlardan bazılarının durakta otobüs beklerken maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri bazılarının da dikkat etmedikleri görüldü.
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