Esila İsminin Anlamı Nedir? Esila Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?
Dini anlamı açısından büyük öneme sahip olan Esila ismi, İslamiyet noktasında önemli bir yere sahiptir.Kız çocukları için en güzel ve anlamlı isimler arasında yer alır. Pek çok ebeveyn bu isminin anlamınıöğrenmek için araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Esila isminin anlamı nedir? Esila ne demek, neanlamına gelir? İşte detaylar.
Esila Arapça kökenli bir isim olarak öne çıkıyor. Ancak özellikle İslamiyet açısından sahip olduğu yer bu
ismin çok daha değerli hale gelmesine olanak tanımaktadır. Kız çocukları için tek başına ya da farklı
isimler ile beraber uyumlu şekilde kullanılabilir.
Esila Ne Demek?
Esila Kuran-ı Kerim üzerinden bir anlama sahip isimdir. Genel olarak öğle namazından ikindi namazını
kapsamaktadır. Aynı zamanda Allah için ‘geceleyin secde et’ buyurmaktadır. Bu anlamları üzerinden son
dönemlerde en çok tercih edilen ve beğeni gören isimler arasında yer alıyor. Aynı zamanda okunuşu ve
telaffuzu ile beraber yine kulağa hoş gelen isimlerden biridir.
Esila İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?
Dini açıdan İslamiyet noktasında önemli bir yer tutan Esila için internet üzerinden araştırma
günümüzde oldukça sık yapılıyor. Bu doğrultuda en önemli ve merak edilen konular arasında Esila
isminin Kuran'da geçip geçmediğidir. Esila ismi Kuran'da geçen Arapça bir kelimedir. Gurüp’tan
başlayarak gece vaktinde secde etmesi anlamı üzerinden de tabir edilebilir. Bu ismi kız çocuklarınız
adına keyif içinde kullanabilirsiniz.