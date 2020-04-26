Esila İsminin Anlamı Nedir? Esila Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Esila Arapça kökenli bir isim olarak öne çıkıyor. Ancak özellikle İslamiyet açısından sahip olduğu yer bu

ismin çok daha değerli hale gelmesine olanak tanımaktadır. Kız çocukları için tek başına ya da farklı

isimler ile beraber uyumlu şekilde kullanılabilir.

Esila Ne Demek?

Esila Kuran-ı Kerim üzerinden bir anlama sahip isimdir. Genel olarak öğle namazından ikindi namazını

kapsamaktadır. Aynı zamanda Allah için ‘geceleyin secde et’ buyurmaktadır. Bu anlamları üzerinden son

dönemlerde en çok tercih edilen ve beğeni gören isimler arasında yer alıyor. Aynı zamanda okunuşu ve

telaffuzu ile beraber yine kulağa hoş gelen isimlerden biridir.

Esila İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Dini açıdan İslamiyet noktasında önemli bir yer tutan Esila için internet üzerinden araştırma

günümüzde oldukça sık yapılıyor. Bu doğrultuda en önemli ve merak edilen konular arasında Esila

isminin Kuran'da geçip geçmediğidir. Esila ismi Kuran'da geçen Arapça bir kelimedir. Gurüp’tan

başlayarak gece vaktinde secde etmesi anlamı üzerinden de tabir edilebilir. Bu ismi kız çocuklarınız

adına keyif içinde kullanabilirsiniz.