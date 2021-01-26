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26.01.2021 - 14:21 | | İHA

Eşinden dayak yiyen koca yardım istedi

Sivas’ta karısı tarafından sopa ve satırla darp edilen bir kişi hastanelik oldu. Acil çağrı merkezini arayarak yardım isteyen yaralı koca olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Eşinden dayak yiyen koca yardım istedi

Olay, Sivas Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. isimli kadın tartıştığı eşini sopa ve satırla darp etti. Eşinden şiddet gören H.A. isimli erkek şahıs durumu acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı koca, olay yerine gelen ambulansla Sivas numune hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden ayrılan kadını yarım saatlik çalışmayla buldu.

Kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlattı.

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