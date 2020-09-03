Eşine ve eşinin patronuna kurşun yağdırdı!

Olay, geçen nisan ayında Bursa Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü-Hatun Bulut çifti, olaydan 5 ay önce boşanmaya karar verdi. Hatun Bulut (48), 12 yıldır ofisinde temizlik görevlisi olarak çalıştığı avukat Berrin Bayam'ın (50) evinde kalmaya başladı.

Olay günü Şükrü Bulut (46), avukat Berrin Bayam'ın evine gitti. Evin açık bulunan mutfak kapısından içeriye girdi. Avukat Bayam, karşısında bulduğu Bulut'a dışarı çıkmasını söyledi. Ancak Şükrü Bulut, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla önce avukat Bayam’a ardından da araya giren eşi Hatun Bulut'a ateş etti. İki kadın kanlar içinde kalırken, Şükrü Bulut kaçtı.



Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Hatun Bulut ile Berrin Bayam, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kadın, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Bir süre tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren avukat Berrin Bayam, koltuk değneği ile yürüyebildi.



Jandarma tarafından yakalanan Şükrü Bulut, ilk ifadesinde, "Eşim hakkında dedikodular duydum. Konuşmak için çalıştığı eve gittim. Sinirlerime hakim olamadım. Yanımda getirdiğim tabancamı çıkararak, boşanma aşamasındaki eşimle, patronuna ateş ettim" dedi.



AVUKATLARINI AZLETTİ



Tutuklanan Şükrü Bulut hakkında, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına Şükrü Bulut, Bursa E Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları, Bursa Barosu'na kayıtlı bazı avukatlar ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık Bulut’un avukatlarını azlettiğine dair dilekçe verdiğini bildirdi. Bunun üzerine 2 sanık avukatı duruşma salonundan çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınabilmesi için Bursa Barosu Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) servisinden avukat talebinde bulunuldu. CMK avukatı ise müştekinin meslektaşı olması nedeniyle talebi kabul etmedi.



DURUŞMA ERTELENDİ



Söz alan sanık Şükrü Bulut, kendisinin yeni avukat tutacağını belirterek, avukatı huzurunda savunma yapmak için mahkemeden süre talebinde bulundu. Müşteki Berrin Bayam’ın avukatı ise müvekkilinin halen sağlık problemleri yaşadığını bu nedenle duruşmaya gelemediğini ifade etti. Hatun Bulut’un avukatı ise, müvekkilinin bulunduğu apartmanda komşusunun koronavirüse yakalandığını bu nedenle alınan karantina kararından dolayı dışarı çıkamadığını söyledi. Tutuklu sanık Bulut'un tahliye talep ettiği duruşma ertelendi.