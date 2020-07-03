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03.07.2020 - 10:55 | | İHA

Eşini boğarak öldürmeye kalktı! Son anda kurtarıldı...

Kütahya'da eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis ekipleri kurtardı.

Eşini boğarak öldürmeye kalktı! Son anda kurtarıldı...

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Meydan Mahallesi Behdioğlu Sokak'taki bir apartmanın dairesinden imdat çağlıkları geldiği ihbarı yapıldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kapıyı defalarca çalmasına rağmen kapı açılmadı.

Bunun üzerine nöbetçi savcı da bilgilendirilerek olay yerine çilingir çağrıldı. Kapının açılmasıyla polise mukavemet gösteren kişi yere yatırılarak kelepçelendi.

Polis, odaya kilitlenen 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Kübra Kavak'ı kurtararak tedavi için ambulansa götürdü. Kavak'ın yüzü ve boğazındaki şiddet izleri kameralara böyle yansıdı.

Eşi M.H.K. (38) ile 16 yıllık evli olduğunu belirten Küba Kavak, "Eşim bana sürekli şiddet uyguluyor. Aniden boğazıma sarıldı. Sürekli alkol alıyor. Her gün bana şiddet uyguluyor" dedi.

Kübra Kavak, evlatları 8 yaşındaki Esma Nur, 10 yaşındaki Cemal Emir ile birlikte ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Esnaf olduğunu söyleyen koca M.H.K. gözaltına alındı.

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