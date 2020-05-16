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16.05.2020 - 00:41 | | DHA

Eşini çocuklarının gözü önünde vahşice öldürmüştü! Flaş gelişme

Aksaray'da boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakla öldürdükten sonra kaçan şüpheli yakalandı.

Eşini çocuklarının gözü önünde vahşice öldürmüştü! Flaş gelişme

Aksaray'da, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Selda Başaran'ı 2 çocuğunun gözleri önünde öldüren Harun Başaran, saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Harun Başaran, gazetecilerin 'Eşinizi niçin öldürdünüz?' sorusuna ''Beni aldattı. Onun için kestim. Kaç yerinden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Polis ekiplerine kendim zorluk çıkarmamak için teslim oldum'' dedi. 

6 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Selda Başaran'ın yapılan otopsisinde vücudunun 6 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Çiftin boşanma davalarının sürdüğü ve ayrı yaşadıkları öğrenildi.

ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

Anneleri gözleri önünde öldürülen 1'i kız 2 çocuğun ise olayın ardından ağlayarak evin balkonuna çıktığı ve komşuların gürültüyü duyması üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdiği belirlendi. 2 çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı ve psikolojik destek verilmeye başlandığı öğrenildi.

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