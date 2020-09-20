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20.09.2020 - 15:28 | | DHA

Eşini fark etmedi, traktörle bacağının üzerinden geçti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Ahmet Evran (60), yol üzerinde bekleyen eşi Ayşe Evran'ı fark edemeyerek traktörle bacağının üzerinden geçti. Yaralanan Ayşe Evran hastanede tedaviye alındı.

Eşini fark etmedi, traktörle bacağının üzerinden geçti

Olay, İnegöl'ün kırsal Aşağıballık Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet ve eşi Ayşe Evran çifti kendilerine ait tarlaya gitmek için evden çıktı. Traktörle ana yol üzerine çıkan Ahmet Evran, yol üzerinde bekleyen eşi Ayşe Evran'ı fark edemeyerek traktörle bacağının üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe Evran İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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