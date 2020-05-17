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17.05.2020 - 13:36 | | İHA

Eşini korona virüsten kaybetti! Sadece 2 kare markete gittik

Kahramanmaraş’ta eşini corona virüsten (Covid-19) kaybeden 60 yaşındaki Hatice Serdar, “Virüsü nasıl kaptığımızı bilmiyorum, sadece 2 kare markete gittik” dedi.

Eşini korona virüsten kaybetti! Sadece 2 kare markete gittik

Kahramanmaraş’ta saatçilik yapan Nuri Serdar, yakalandığı corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmiş, 60 yaşındaki eşi Hatice Serdar 23 gün sonra corona virüsü yenerek sağlığına kavuşmuştu.

Eşi Nuri Serdar’ın (64) herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini, kendisini hastaneye götürdüğünü kaydeden Hatice Serdar, “Virüsü nasıl kaptığımızı bilmiyorum, sadece 2 kare markete gittik” dedi.

Eşiyle birlikte gittikleri hastaneden tek çıkmanın üzüntüsü yaşayan Hatice Serdar, “Eşim beni getirdi hastaneye. Üşütme tutuyordu, öksürüğüm vardı. Beni sabahleyin servise aldılar. Eşimi de tedbir için almışlar. Onu direkt yoğun bakıma aldılar. Biz de korktuk niçin yoğun bakıma aldılar diye. Bizi üzmemek için söylememiş. Yer yoktu da serviste onun için dedi. Hemşire hanım geldi ‘eşiniz yoğun bakımda’ dedi. Neden dedim. O da, ‘Çünkü onun ciğerleri seninkinden çok kötü de onun için’ dedi. Sonra eşimin atraksiyonu düştü. Benimki de öyle. Sizi de eşinizin yanına götürelim dedi. Eşimin yanına götürdüler, yan yana yatırdılar. Tedaviye başladılar. Eşimin yanına vardığımda çok zor nefes alıyordu. O gün yapılan testlerde ben negatif çıktım. Negatif çıkınca sevindi. Eşimin testi ise pozitif çıktı. Pozitif gelince iyice kötüleşti. 2 gün orada yaşadık beraber. Perşembe günü akşam saatlerinde durumu kötüleşti ve vefat etti. Çok zor günler geçirdim. Allah kimseleri düşürmesin. Televizyonda görüldüğü gibi değil. Kocam virüse yenik düştü, Allah rahmet etsin. Ama Rabbim bana ömür verdi, şifa ihsan etti. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ağladıysam ağladılar, güldüysem güldüler. Beni çok teselli ettiler. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

 

 

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