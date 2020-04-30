Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayan zanlı yakalandı!

Olay, salı gecesi Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi 76005 Sokak'ta meydana geldi. Poliste, 'hırsızlık', 'yaralama', 'tehdit', 'cinayete teşebbüs', 'aile içi şiddet' ve 'gasp' suçlarından kaydı bulunan Hakan G., boşanmak istediğini söyleyen eşi Emel G.'ye (33) tornavidayla saldırdı. Vücudunun 11 yerinden darbe alan Emel G. ağır yaralanırken, Hakan G., ise kaçtı.

Komşuların çağırdığı ambulansla Emel G., Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

'SENİ KURŞUNA DİZECEĞİM'

Polisin her yerde aradığı Hakan G., hastanede ölüm kalım savaşı veren eşini, saat 06.30 sıralarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölümle tehdit etti. Hakan G. paylaşımında, "Layığını buldun Emel. Torbacıların sermayesi yaptın kendini. 5 senedir aldım seni, hevesli olduğun bu pis şeylerden seni uzak tutmak için ne mücadeleler verdim. Aslan gibi seni aldım karım yaptım. Nikahını yaptım, çocuğuna da sana da sahip çıktım. Sahilde yılların esnafıydım. Beni rezil ettin. Beni sahile giremez ettin. Çöplerden hurda toplayıp, rızkını getiriyordum. Senin mutluluğun için. Şimdilik elimin altında tornavida vardı, onunla yedin 3-5 tane. Ama seni kurşuna dizeceğim" ifadelerini kullandı.

PARKTA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hakan G.'yi dün gece, merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir parkta yatarken yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan Hakan G.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.