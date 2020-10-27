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27.10.2020 - 23:20 | | DHA

Eşinin eve dönmesini isteyip hastanenin çatısına çıktı

Afyonkarahisar'da 6 katlı hastane binasının çatısına çıkan M.B. (53), kendisini terk eden eşinin dönmemesi halinde intihar edeceğini söyledi. Ayaklarını zaman zaman boşluğa uzatıp, oturan M.B., yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarını karşılıksız bıraktı. M.B., polis özel harekat timinin operasyonuyla bir anlık dalgınlığından yararlanılarak, yakalandı.

Eşinin eve dönmesini isteyip hastanenin çatısına çıktı

Afyonkarahisarın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyünde oturan 8 çocuk babası M.B., pandemi nedeniyle bir süreliğine cezaevinden izinli olarak çıktı. Yaklaşık bir ay önce eşi tarafından terk edilen M.B., öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, intihar edeceğini söyledi. İhbar sonrası M.B.nin Bulcadaki evine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler geldiklerinde M.B.ye ulaşamayınca cep telefonundan aradı. M.B., intihar edeceği yönünde beyanının olmadığını ve Afyonkarahisar merkeze geldiğini söyleyerek, telefonunu kapattı.

Akşam saatlerinde ise M.B.'nin kent merkezindeki Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi Onkoloji ve Hematoloji Bölümünün 6 katlı binasının çatısına çıktığı belirlendi. Eşinin geri dönmesini isteyen M.B., gelmemesi halinde ise intihar edeceğini söyledi.

Eşinin eve dönmesini isteyip hastanenin çatısına çıktı

'BİR ANLIK DALGINLIĞINDAN FAYDALANAN POLİS ENSESİNDEN YAKALADI'

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri M.B.nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak, beklemeye başladı. Müzakereci polis ve psikoloğun da olay yerine gelmesiyle M.B. intihardan vazgeçirilmeye çalışıldı. Ayaklarını zaman zaman boşluğa doğru uzatıp, oturan M.B., yaklaşık 2 saatlik uğraşa rağmen ikna edilemedi. İkna çalışmaları sürdüğü sırada M.B.nin dalgınlığından faydalanan polis özel harekat timi harekete geçerek, M.B.yi ensesinden yakalayıp, çekti. M.B. daha sonra özel harekat timi eşliğinde çatıdan indirilerek, polis aracına bindirildi. M.B. daha sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü. 

 

 

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