Esir denizciler evlerine dönüyor

Selim Ekmekçioğlu, İbrahim Iğnak ve Erman Atamer isimli üç amatör denizci, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz’de film senaryolarına konu olacak kadar maceralı deniz yolculuğu yapmıştı. Selim Ekmekçioğlu, denizden dünyayı dolaşan az sayıdaki Türk’ten biri olmak için Sığacık’tan 2 Eylül 2017’de 13 metrelik yelkenli katamaranlarıyla (iki gövdeli tekne) yola çıktı. Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu’na açılan Murat Reis teknesinde bazen gençlerle bazen arkadaşlarıyla seyahat eden ziraat mühendisi Ekmekçioğlu, pek çok deniz macerası yaşadıktan iki yıl sonra Malezya’ya ulaştı. Türkiye’ye uçakla dönen Selim Ekmekçioğlu, seyahati eşi Şeyda Ekmekçioğlu ile tamamlamak istedi. 28 Aralık 2019 tarihinde Sri Lanka’ya doğru yelken açan Selim-Şeyda Ekmekçioğlu, Hint Okyanusu’nda 14 gün kaldı. Şeyda Ekmekçioğlu’nun rahatsızlanarak Türkiye’ye dönmesi üzerine dünya seyahatini tamamlamak üzere Denizde Arama Kurtarma (DAK/SAR) gönüllüsü İbrahim Iğnak ve usta yelkenci Erman Atamer tekneye katıldı. Dünya seyahatini tamamlamak için 10 Nisan’da geldikleri Mısır’da diplomatik nedenlerle reddedilen denizciler, teknenin yakıtının azalması üzerine dünyanın en karışık ülkelerinden olan, Birleşmiş Milletler’in 2004 yılında “kaygı verici ülke” ilan ettiği Eritre’ye girmek zorunda kaldı. Koronovirüs nedeniyle karaya çıkmamak şartını kabul eden üç denizci, 25 Nisan’da Eritre’nin Masawa limanında iki asker tarafından alıkonuldu. Tekne, küçük adalardan oluşan Kızıldeniz girişindeki alana çekilirken üç denizciden haber alamayan ailelerin bekleyişi 57 gün sürdü.

Serbest kaldıktan sonra yelkenliyle 23 Haziran’da Cibuti’ye giden denizciler büyükelçiliğin hazırladığı özel evraklarla ticari bir Türk gemisiyle yolculuk ediyor.

Denizciliğin ilkleri

Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden Doğu Afrika’daki Eritre’de sebepsiz şekilde tutulan üç denizci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleri, Türkiye’nin Cibuti Büyükelçisi Levent Şahinkaya ve Eritre Büyükelçisi Aykut Kumbaroğlu’nun çabalarıyla serbest kaldı. Serbest kaldıktan sonra yelkenliyle 23 Haziran’da Cibuti’ye giderek Türk Büyükelçiliği’nden yardım isteyen üç denizcinin Türkiye’ye dönüşlerini sağlamak için yol arayışına girildi. Hem etkisini sürdüren pandemi hem de güvenlik sorunu nedeniyle yelkenliyle dönmeyen denizciler için emekli kaptan Serdar Argıç, bölgedeki gemilere çağrı yaparak Cibuti’den denizcileri alabilecek gemi olup olmadığını sordu. O sırada Kızıldeniz’de bulunan M/V İnce Kastamonu gemisi çağrıya cevap vererek denizcileri alabileceğini bildirdi. Ticari gemilerde acil durumlar dışında gemi adamı ehliyeti olmayanların seyahat etmeleri yasak olduğu için bu kez Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. İbrahim Iğnak ve Selim Ekmekçioğlu’na, ticari gemiyle seyahat edebilmeleri için Dışişleri Bakanlığı’nın onayıyla resmi ve özel izin belgesi verildi. Kızıldeniz’den Cibuti’ye giden M/V İnce Kastamonu gemisi, iki denizciyi alarak Türkiye’ye doğru yola çıktı.