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16.02.2021 - 12:34 | | DHA

Eşiyle ölü bulunan Zeynep hemşirenin acılı babası: Aklım almıyor

Trabzon’da aynı hastanede görevli 10 aylık eşi özel güvenlik personeli Kamil İkinci (35) ile evlerinde silahla vurulmuş halde bulunan hemşire Zeynep İkinci’nin (32) babası Osman Çubuk, kızıyla son görüşmesini anlattı. Kamil İkinci’nin, eşini öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiği üzerinde durulurken, acılı baba, “Bu durum nasıl oldu bilmiyorum. Aklım almıyor” dedi.

Eşiyle ölü bulunan Zeynep hemşirenin acılı babası: Aklım almıyor

Olay, 12 Şubat’ta Çaykara ilçesi Hurmalık Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Çaykara’da, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde özel güvenlik görevlisi olan Kamil İkinci ile aynı hastanede hemşire olan eşi Zeynep İkinci mesaiye gitmeyince iş arkadaşları merak edip telefonla aradı.

Çift telefonları açmayınca, ailelerine haber verildi. İkinci çiftin yakınları, geldikleri sitede çiftin oturdukları dairenin kapısının ziline bastı. Kapı açılmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine adrese gelip, eve giren ekipler, çiftin silahla vurulmuş cesetleriyle karşılaştı.

Kamil İkinci, Çaykara ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi’nde, hemşire Zeynep İkinci ise memleketi Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde toprağa verildi.

Kamil İkinci’nin, 10 aylık eşini öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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‘NASIL OLDU, AKLIM ALMIYOR’

Kamil İkinci’nin ailesi otopsi sonucunu beklediklerini söylerken, hemşire Zeynep İkinci’nin babası Osman Çubuk ise kızıyla son görüşmesini anlattı, yaşananlara anlam veremediklerini söyledi. Gözyaşlarına hâkim olamayan Çubuk, “Olaydan önce Uzungöl’e gittik, damadımız bizi çay içmeye götürdü. Gezdik, hiç böyle bir durum yoktu. Bu durum nasıl oldu, bilmiyorum. Aklım almıyor. Olayı medyadan duyduk. Cuma namazına hazırlanıyordum. Çok bir şey bilmiyorum. Borçları yoktu. Arabayı satmışlardı, parası vardı damadın. Neden oldu anlam veremiyoruz” dedi.

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