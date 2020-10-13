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Ankara 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki karar duruÅŸmasÄ±na, tutuksuz sanÄ±k YÄ±lmaz ile avukatÄ± katÄ±ldÄ±.
Esasa iliÅŸkin mÃ¼talaaya karÅŸÄ± savunma yapmasÄ± iÃ§in sÃ¶z verilen YÄ±lmaz, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ±n somut delillere dayanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n mahrem imamlarÄ± tarafÄ±ndan ankesÃ¶rlÃ¼ telefonla arandÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin dava dosyasÄ±ndaki tespiti kabul etmeyen ve aleyhindeki tanÄ±k beyanlarÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan YÄ±lmaz, beraatini istedi.
SanÄ±k avukatÄ±nÄ±n savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme baÅŸkanÄ±, heyetin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Buna gÃ¶re sanÄ±k YÄ±lmaz'a, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verildi.
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Çanakkale'de fÄ±rtÄ±na alarmÄ±Çanakkale BoÄŸazÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçiÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±.Bölgede etkili olan olumsuz hava ÅŸartlarÄ±, denizdeki görüÅŸ mesafesinin düÅŸmesine yol açtÄ±. Çanakkale BoÄŸazÄ± Gemi Trafik Hizmetleri MüdürlüÄŸünce, kuzeyden girecek gemilerin kaptanlarÄ± telsizle uyarÄ±larak, boÄŸazÄ±n 12.20 itibarÄ±yla tek yönlü transit gemi geçiÅŸlerine kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.