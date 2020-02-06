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06.02.2020 - 17:11 | | AA

Eski AYİM üyesine FETÖ'den hapis!

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Turgay Akgül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski AYİM üyesine FETÖ'den hapis!

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince  Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Akgül ve  avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını yaptı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Turgay Akgül, beraatine ve tahliyesine  karar verilmesini istedi.

Esas hakkındaki savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara  verildi. Aranın ardından Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle  aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından  açıklandı.

Sanığın, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit  olduğu belirtilen karara göre, Turgay Akgül'e "FETÖ üyeliği" suçundan, Türk Ceza  Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis  cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713  sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza  artırılarak 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesi  uygulanarak 7 yıl 6 aya indirildi. Tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol  hükümlerinin devamına karar verildi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay  Ceza Genel Kurulu görüşecek.

SUÇLAMALAR

Esas hakkındaki mütalaada, sanık Akgül'ün terör örgütü içerisinde yer  aldığı, AYİM'de örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü belirtilmişti.

FETÖ'nün askeri yüksek yargı üyelerine özel önem verdiğine işaret  edilen mütalaada, darbe girişimi sırasında yayınlanan sözde sıkıyönetim  mahkemeleri listesinde Akgül'ün görevine devam edeceğinin bildirildiği  kaydedilmişti.

Mütalaada, Akgül'ün AYİM'de çalıştığı süre içerisinde de örgüt  üyelerini korumaya yönelik çaba sarf ettiği, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK) hücre yapılanmasında yer aldığı bildirilmişti.

 

 

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