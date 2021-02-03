Eski EDOK Komutanı İyidil’e 12.5 yıl hapis

Yargıtay’ın bozma kararının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanık İyidil, 15 Temmuz akşamı yasa dışı faaliyette bulunmadığını, sabah saatlerine kadar devleti ve milleti için darbeye karşı mücadele verdiğini savunarak, “O gece 65 tanık ve zırhlı aracın sokaklara çıkarılmasını, Isparta’daki Harbiyeliler ile Akıncı Üssü’ne götürülen genç teğmenlerin darbeye alet edilmesinin önüne geçtim. Canlı yayına bağlanarak Cumhurbaşkanımızın emrinde olduğumu açıkladım” dedi. Mahkeme heyeti, eski korgeneraller Metin İyidil ve Abdullah Barutcu ile eski tümgeneral Hamza Koçyiğit’i, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 12,5’ar yıl hapis cezasına mahkum etti. Hükümle birlikte tutuksuz yargılanan Barutcu’nun tutuklanması kararlaştırıldı.