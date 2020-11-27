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27.11.2020 - 10:22 | | DHA

Eski eşi ve oğlunu öldüren sanık: Beni beş parasız bıraktı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, boşandığı Neşe Orhan (43) ile oğlu Furkan Kızkapan'ı (18) av tüfeği ile vurarak öldüren Zeki Kızkapan (49), "Tüm malları eşimin üzerine yapmıştım ama beni beş parasız bıraktı" dedi.

Eski eşi ve oğlunu öldüren sanık: Beni beş parasız bıraktı

Kuyucak ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde, 27 Mart günü yaşanan olayda Zeki Kızkapan, eski eşi Neşe Orhan'ın evine gitti. İkili arasında mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kızkapan, yanında getirdiği av tüfeği ile eski eşi Neşe Orhan ile kendisini engellemeye çalışan oğlu Furkan Kızkapan'a ateş etti. Anne ve oğlu olay yerinde hayatlarını kaybederken, otomobiliyle kaçan zanlı, Nazilli'de devriye gezen polisler tarafından bulundu. Zafer Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde otomobilinde otururken yakalanan Zeki Kızkapan tutuklandı.

Nazilli 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşmasında SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan tutuklu sanık Zeki Kızkapan, "Hacizden kurtulabilmek amacıyla formaliteden boşandık. Evli kaldığımız süre boyunca beraber çalışıp edindiğimiz tüm malları eşimin üzerine yapmıştım. Ama o beni beş parasız bıraktı. Geçimimi sağlayabilmek için ortağı olduğum ÖRKOOP'tan avans çekmemi bile engelledi" dedi.

Kızkapan, Neşe Orhan'ın kendisini aldattığını iddia ederek, "Bana hakaretler etti. Beni başkası ile aldattığını da öğrenince dayanamadım. Kendimi kaybetmişim ne yaptığımı, nasıl vurduğumu bile hatırlamıyorum. Çünkü bunalıma ve şoka girmişim" diye konuştu.

Duruşma ertelendi.

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