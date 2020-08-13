Eski eşinin evine balkondan tırmandı, boğarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde İzmir'in Konak ilçesi Cengiz Topel Mahallesi 1185/17 sokakta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Aykut H. isimli şahıs, 2 yıl önce boşandığı iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in (26) evine geldi.

Apartmanın ikinci katında annesiyle birlikte oturan evin balkonuna tırmanan şahıs, burada eski eşi Gizem Filiz'i boğarak öldürdü. Daha sonra evden ayrılan zanlı, telefonla polisi arayarak kendisini ihbar etti; ardından da Boğaziçi Polis Karakolu'na giderek polise teslim oldu.

KORUMA KARARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ



Eski eşiyle 2 sene önce ayrıldığı öğrenilen Aykut H.'nin Gizem Filiz'i daha önce de rahatsız etmesi sebebiyle koruma kararı alındığı ve şüphelinin uzaklaştırma cezası bulunduğu öğrenildi.

TORUNLARIYLA EVE GELDİ



Öte yandan, eski eşi tarafından boğularak öldürülen Gizem Filiz'in annesinin olay anında Filiz'in çocuklarıyla beraber Manisa'da olduğu bildirildi. Kızının ölüm haberini alan acılı anne, torunlarıyla birlikte geldiği evde gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anne, "Boşanmışsın gitmişsin. Daha ne istiyorsun kızımdan? İki tane evladı vardı" diye haykırdı.

KOMŞULARDAN KADIN CİNAYETLERİNE TEPKİ



Olayın haberini alan mahalle sakinleri Gizem Filiz'in oturduğu evin önüne gelerek gözyaşı döktü. Kadın cinayetlerine tepki gösteren bir mahalle sakini, "Bitsin artık bu kadın cinayetleri. Gencecik kızlar ölüyor. Yazık günah" diye tepki gösterdi.

"SENİ BAŞKASINA YAR ETMEYECEĞİM" DİYE RAHATSIZ ETMİŞ



Öte yandan, zanlının, eski eşine daha önceden "Seni başkasına yar etmeyeceğim" diyerek rahatsız ettiği iddia edildi. Gizem Filiz'i tanıyan bir mahalle sakini, "Annesinin evinde iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Annesi, torunlarıyla birlikte Manisa'ya gitmiş. Gizem de evde yalnızmış. Polis boğularak öldürüldüğünü söyledi. Gencecik, hanımefendi bir kızdı. Eski eşi boşanmayı yediremedi kendisine. Önceden de 'Seni başkasına yar etmeyeceğim' diye tehdit ediyormuş. Elimizde büyüdü kızımız; çocukluğunu biliyorduk. Çocuklarını da babasına gösteriyordu, kısıtlamıyordu hiç" diye açıklama yaptı.

Eski eşi tarafından boğularak öldürülen Gizem Filiz'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı Aykut H.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.