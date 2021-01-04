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04.01.2021 - 17:52 | | DHA

Eski eşinin nişanlandığını öğrenince intihara kalkıştı!

Antalya’da boşandığı S.A.'nın başka biriyle nişanlandığını öğrenen Ö.G., evinin bulunduğu 3 katlı apartmanın çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1,5 saat çatıda kalan Ö.G., polisler tarafından ikna edilerek indirildi.

Eski eşinin nişanlandığını öğrenince intihara kalkıştı!

İntihar girişim, saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2454 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda yaşandı. İşlediği bir suçtan dolayı bulunduğu cezaevinden Covid-19 nedeniyle çıkan Ö.G., boşandığı S.A.'nın nişanlandığını öğrendi.

Bunalıma giren Ö.G., apartmanın terasına çıkarak, S.A ile konuşmak istediğini, aksi halde aşağı atılacağını söyledi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, Ö.G.'yi ikna etmek için büyük çaba sarf etti. Yanına kimseyi yaklaştırmayan ve taş atmakla tehdit eden Ö.G., müzakere timleri tarafından 1,5 saatte ikna edilerek çatıdan indirildi.

Bir suçtan dolayı arama kaydı olması nedeniyle gözaltına alınan Ö.G., polis merkezine götürüldü.

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