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18.12.2020 - 14:42 | | AA

Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan, hayatını kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1999-2009'da Belediye Başkanlığı yapan İsmail Turan (66), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomlarıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan, hayatını kaybetti

Yaklaşık 2 hafta önce Kovid-19'a yakalanan ve yaşam mücadelesini kaybeden Turan için belediye binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, törende yaptığı konuşmada, Kovid-19'in Turan gibi ilçede sevilen kişileri hayattan kopardığını söyledi.

Turan'ın naaşı Kırıkhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tarihi çeşmeden zula çıktı135 yıllık tarihi Hapishane Çeşmesi, Altındağ Belediyesi tarafından restorasyona alındı. Türkiye’nin en önemli cezaevi Ulucanlar Cezaevi’nin hemen yanındaki çeşmeden bir dönem orada kalan mahkumlara ait olduğu düşünülen kesici aletler zulası çıktı.
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