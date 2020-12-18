18.12.2020 - 14:42 | | AA
Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan, hayatını kaybetti
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1999-2009'da Belediye Başkanlığı yapan İsmail Turan (66), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomlarıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaklaşık 2 hafta önce Kovid-19'a yakalanan ve yaşam mücadelesini kaybeden Turan için belediye binası önünde cenaze töreni düzenlendi.
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, törende yaptığı konuşmada, Kovid-19'in Turan gibi ilçede sevilen kişileri hayattan kopardığını söyledi.
Turan'ın naaşı Kırıkhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.