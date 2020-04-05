Corona virüs nedeniyle diziler ekrana gelmezken kanallar yaerli ve yabancı filmlere ağorlık vermiş durumda... Bugün de Fox TV'de Eski Köye Yeni Adet adlı yerli film ekrana gelecek. Peki, Eski Köye Yeni Adet konusu nedir, oyuncuları kimler? Film nerede çekildi?

ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU

1990'ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır.

ESKİ KÖYE YENİ ADET NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İstanbul'da tamamlanan Eski Köye Yeni Adet filmi çekimlerinin büyük bir bölümünü Assos‘ta gerçekleştirdi.

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI

Jüli Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder Parlak'ın başrollerini paylaştığı Eski Köye Yeni Adet'in oyuncu kadrosunda ikiliye Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Haki Biçici, Gülhan Tekin ve Meltem Yılmazkaya Osman Akça eşlik ediyor.