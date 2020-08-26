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26.08.2020 - 09:21 | | İHA

Eski muhtara onlarca kişi aynı anda saldırdı

Erzurum’da eski muhtar, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen grubun saldırısına uğradı.

Eski muhtara onlarca kişi aynı anda saldırdı

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Toparlak köyü eski muhtarı olduğu belirtilen R.Ö., Mahallebaşı semtinde pazar ortasında, aralarında husumet bulunan bir grubun saldırısına uğradı. Kahvehanede oturan muhtar, tekme ve yumruklu saldırıda bir anda yerde kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kaçmaya çalışan eski muhtar aracın arkasına kaçmaya çalışırken grup koşarak burada da saldırmaya devam etti. Kavga, çevredeki vatandaşların çabası ile sonlandırılmaya çalışıldı. Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da yapılan Fırtına-16 operasyonunda yüklü miktar uyuşturucu madde ele geçilirdiBursa'da ihbar üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobildeki gizli bölmelere saklanmış 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
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