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29.10.2020 - 14:56 | | DHA

Eski nişanlısının öldürdüğü genç kız ve annesi toprağa verildi!

Konya’da, eski nişanlısı İbrahim İğret (27) tarafından öldürülen Büşra Gizem Gülsoy (27) ve annesi Gülya Barutçu (48), memleketleri Bursa’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eski nişanlısının öldürdüğü genç kız ve annesi toprağa verildi!

Olay, salı günü merkez Selçuklu ilçesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi Argunşah Sokak’ta meydana geldi. Büşra Gizem Gülsoy, annesi Gülya Barutçu ile polise giderek önceki gün evlerini taşlayan eski nişanlısı İbrahim İğret hakkında şikayetçi olup, koruma kararı aldırdı.

Gülsoy koruma kararını aldırdıktan sonra annesiyle birlikte 55 SE 617 plakalı otomobiliyle evlerinin önüne geldi. Gülsoy’un geldiğini fark eden İğret, otomobile yaklaşarak araçtaki anne ve kıza ateş etti. Başlarından yaralanan anne ve kız hayatını kaybetti. İbrahim İğret ise tabancayla başına ateş ederek, intihar etti.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerinin ardından Gülay Barutçu ve kızı Büşra Gizem Gülsoy’un cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak Bursa’nın Osmangazi ilçesine getirildi. Anne ve kızının cenazeleri, Hamitler Kent Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

 

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