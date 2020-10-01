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01.10.2020 - 13:27 | | DHA

Eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürüp, intihara kalkıştı

Adana’nın Kozan ilçesinde, eski öğretmen Erdoğan Küpeli (46), arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş’i (35) çalıştığı markette başından tabancayla vurup, aynı tabancayı kendi başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu. Keleş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı Küpeli tedavi altına alındı.

Eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürüp, intihara kalkıştı

Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek’i (29) 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli tutuklanarak, Kozan Cezaevi'ne koyuldu. Küpeli, yargılandığı davalarda 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tahliye edildikten sonra ilçedeki bir yerel gazetenin dağıtım işinde çalışmaya başlayan Erdoğan Küpeli, bugün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi’ndeki markete gelerek, arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş’i tabancayla başından vurdu. Keleş ağır yaralanırken, Küpeli aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tuğba Keleş ve Erdoğan Küpeli, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Keleş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Erdoğan Küpeli’nin de hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

MSB PKK'ya ait imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği belirtilirken, Avaşin'de terör örgütü PKK'ya ait 2 koridorlu bir mağaranın tespit edildiği ve komandolar tarafından imha edildiği bildirild.
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