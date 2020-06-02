MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal toprağa verildi
ABONE OL
02.06.2020 - 17:50 | | DHA

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal toprağa verildi

Son dakika haberi... Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Refah Partisi Genel Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ahmet Tekdal için Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal toprağa verildi

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Tekdal'ın çocukları Ömer ve Baha Tekdal ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından Ahmet Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

 

Çekirge sürüsü istilasına karşı ilginç çözümİran ve Pakistan'ı vuran çekirge istilası şimdi de Hindistan'a uzandı.Binlerce çekirgeyle başa çıkamayan çiftçilerin sıradışı çözümü görenleri hayrete düşürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Suçuna çocuğu da alet etti

Suçuna çocuğu da alet etti

Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

Son dakika! İstanbul üzerinde şimşeklerin dansı

Son dakika! İstanbul üzerinde şimşeklerin dansı

Sıradaki Haber