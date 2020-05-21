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21.05.2020 - 01:05 | | AA

Eski sevgili dehşeti! Aracının içinde vuruldu

Niğde'de eski erkek arkadaşı tarafından aracının içinde tüfekle vurulması sonucu ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Merkez bağlı Fertek Mahallesi'ndeki evinin önünde aracı park eden A.Y. (37), eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen G.Y. tarafından ruhsatsız av tüfeğiyle vuruldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan G.Y, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Şubesi ekiplerince bölgeye yakında bir yerde yakalandı.

 

Niğde'de eski sevgili dehşetiNiğde'de eski erkek arkadaşı tarafından aracının içinde tüfekle vurulması sonucu ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.türe
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