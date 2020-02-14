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14.02.2020 - 03:19 | | DHA

Eski sevgili dehşeti! Evinin önünde defalarca bıçakladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, eski sevgilisi Zeki Ö. tarafından yaşadığı evin girişinde 5 yerinden bıçaklanan G.K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eski sevgili dehşeti! Evinin önünde defalarca bıçakladı

Olay, saat 23.00 sıralarında Sümer Mahallesi 2264 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Zeki Ö., (27) eski sevgilisi G.K.'nın yaşadığı apartmanın önüne gitti. Burada Zeki Ö. ile G.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında Zeki Ö. yanında getirdiği bıçakla G.K.'yı vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan G.K. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Zeki Ö., polis ekiplerince Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

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