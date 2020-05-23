Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2020 bayram namazı vakitleri...

On bir ayın sultanı Ramazan ayı biterken Ramazan Bayramı için hazırlıklıklar yapılıyor. Corona virüsten dolayı camilerde bayram namazı kılınamayacak ama bayram namazı saatinde vatandaşların evlerinde duha namazı kılabileceği tavsiyesi Diyanet'ten gelmişti. Peki Eskişehir, Bilecik ve Afyonkarahisar'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Eskişehir bayram namazı vakti: 06:10

Bilecik bayram namazı vakti: 06:11

Afyonkarahisar bayram namazı vakti: 06:12

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DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).