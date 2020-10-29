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29.10.2020 - 12:20 | | DHA

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Cumhuriyet'in ilanının 97’nci yıl dönümü Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, AK Parti Eskişehir Milletvekileri Harun Karacan, Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende yaptığı konuşmasında Vali Ayyıldız, Cumhuriyet'in demokratik, çağdaş ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmenin temel dayanağı olduğunu belirterek, "Bu anlamlı gün vesilesiyle; Türkiye Cumhuriyeti’ni sarsılmaz temeller üzerine kuran Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklalimizin bütün kahramanlarını, devletimizin bekası için sınır içi ve sınır dışında terörle mücadelede fedayı can eden vatan evlatlarımızı, 15 Temmuz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yadediyorum. İçinde bulunduğumuz Covid-19 sürecine rastlasa da destanını kalbimize yazdığımız, eğilmez başımıza taç yaptığımız Cumhuriyet, bütün anlam ve değerleriyle en kıymetli hazinemizdir" dedi.

Arnavutköy'de düşen yıldırım kameradaİstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde düşen yıldırım kameralara yansıdı.
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