Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün askeri yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Ahmet Gürbüz ile avukatı katıldı.
İddiaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Gürbüz'ü "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.
Aynı mahkemede farklı dosyalarda yargılanan tutuksuz sanıklar Recep Emre Avşar ve Ahmet Sarı da aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.
Şile yolunda feci kaza!Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.