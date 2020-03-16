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16.03.2020 - 16:20 | | İHA

Eskişehir'de 3 öğrenci yurdu da boşaltıldı!

Eskişehir'de Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait üniversite öğrencilerinin kaldığı 3 yurt, umreden gelecek ve korona tehlikesi taşıyabilecek yaklaşık 2 bin kişinin 14 günlük karantina süreçlerini tamamlamaları için boşaltıldı.

Eskişehir'de 3 öğrenci yurdu da boşaltıldı!

Son zamanlarda dünyayı kasıp kavuran ve binlerce can alan corona virüsü Türkiye'de görülmeye başladı. Virüsün yayılmaması için konuyla ilgili çeşitli önlemler alınırken, yurt dışından gelen kişiler detaylı sağlık taramasından geçiriliyor.

Bugün de umreden dönen yaklaşık 2 bin kişi Eskişehir'e geliyor. Konuyla alakalı olarak umreden gelenler için Eskişehir de bulunan KYK'ya bağlı Gündüzalp, Doğan Aslan Bey ve Taptuk Emre Erkek Öğrenci Yurtları tahsis edildi.

Umreden gelen vatandaşların bugün Eskişehir de olmaları ve karantina süresince yurtlara yerleştirilmeleri bekleniyor.

 

 

 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, corona virüs ile igili açıklamalar yaptıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir" dedi.
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