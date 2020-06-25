Eskişehir'de adliye girişinde sosyal mesafesiz kuyruk

Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen duruşmaların görülmesine, normalleşme süreciyle tekrar başlanırken, Eskişehir’de duruşmaları için adliyeye gelenler, uzun kuyruk oluşturdu. Bugün sabah saatlerinden itibaren duruşmaları için adliye binasına gelen kişiler, girişte sıra oluşturdu. Kuyruktakilerin maske taktığı görülürken, sosyal mesafe kuralına ise dikkat etmedikleri gözlendi. Polis ekipleri, adliyeye gelenlerin maske kontrolü ve ateş ölçümü yaparak, girişlerine izin verdi.