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25.06.2020 - 14:21 | | AA

Eskişehir'de adliye girişinde sosyal mesafesiz kuyruk

Son dakika haberi... Eskişehir’de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme süreciyle duruşmaların yeniden başladığı adliye binasına girmek isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu. Girişteki sırada olanların maske taktığı; ancak sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gözlendi.

Eskişehir'de adliye girişinde sosyal mesafesiz kuyruk

Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen duruşmaların görülmesine, normalleşme süreciyle tekrar başlanırken, Eskişehir’de duruşmaları için adliyeye gelenler, uzun kuyruk oluşturdu. Bugün sabah saatlerinden itibaren duruşmaları için adliye binasına gelen kişiler, girişte sıra oluşturdu. Kuyruktakilerin maske taktığı görülürken, sosyal mesafe kuralına ise dikkat etmedikleri gözlendi. Polis ekipleri, adliyeye gelenlerin maske kontrolü ve ateş ölçümü yaparak, girişlerine izin verdi.

Eskişehirde adliye girişinde sosyal mesafesiz kuyruk

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