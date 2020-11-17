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17.11.2020 - 14:23 | | DHA

Eskişehir’de polis memuru, kansere yenik düştü

Eskişehir’de görev yapan 26 yıllık polis memuru Murat Ürgen (47), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eskişehir’de polis memuru, kansere yenik düştü

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görevli polis memuru evli ve 1 çocuk babası Murat Ürgen, bir süredir mide kanseri nedeniyle tedavisi gördüğü Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Polis memuru Ürgen için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Ürgen’in yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve mesai arkadaşları da katıldı. Ürgen’in ailesi Türk bayrağına sarılı Ürgen’in tabutu başında gözyaşı döktü. Murat Ürgen’in cenazesi uğurlama töreninin ardından Nasrettin Hoca Camii’nde kılınan cenaze namazına müteakip Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Murat Ürgen’in ölümü emniyet teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu.

Eskişehir’de polis memuru, kansere yenik düştü

 

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