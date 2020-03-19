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19.03.2020 - 10:57 | | DHA

Eskişehir'de Roma dönemi heykeller ele geçirildi

Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 2 heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de Roma dönemi heykeller ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Eserlerin bir otomobille taşınacağı belirlendi. Takibe alınan otomobil, Eskişehir-Seyitgazi yolu Sarayören Mahallesi yakınında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 2 heykel ele geçirildi. Otomobildeki E.G. ile Y.M.Ö gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusu sürerken, heykeller Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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