Eskişehir’de şok baskın! 13 kişi kumar oynarken yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi’nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kahvehaneye benzer şekilde dizayn edilen apartman dairesinde 13 kişi masalarda kumar oynarken yakalandı. Polis ekipleri bu kişiler hakkında kumar oynamak suçundan adli işlem başlattı.

Şüphelilere, corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira ile kumar oynamak suçundan bin 225 lira olmak üzere toplamda 56 bin 875 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca daire Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Şüpheliler arasında başka bir suçtan arandığı tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı.