Eskişehir’de şok baskın! 55 kişi kumar oynarken yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren derneklerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla 6 farklı adreste yapılan denetim ve aramalarda 4 mekanda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve oyun oynandığı, ayrıca 1 adreste kumar oynandığı tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan denetimde 1 adet tabanca, 8 adet fişek, 1 adet tombala makinası, çok sayıda tombala kartı ve pulu, 4 adet LCD ekran ve 1 adet kameraya el konuldu.

Tombala oynandığı belirlenen dernek yetkilisi olan G.K. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı. Derneklerde kumar oynadığı tespit edilen 45 kişiye toplam 55 bin 125 lira, 209 kişiye ise maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 658 bin 350 para cezası uygulandı. Dernek binalarının duvarlarında koronavirüs tedbirlerine yönelik uyarılar da dikkat çekti.