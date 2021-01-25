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25.01.2021 - 09:44 | | AA

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eskibağlar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler T.Y, Ç.K. ve H.İ.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılara ait evde yapılan aramalarda, pencereden maskenin içine sarılarak atılan 59,27 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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