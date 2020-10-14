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14.10.2020 - 09:20 | | AA

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamacanın ardından yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 397,94 gram Afyon sakızı, 11,8 gram sentetik uyuşturucu, 4,82 gram esrar ile 2 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esenyurt'ta tekmeli-yumruklu kavgaEsenyurt'ta yol verme konusunda çıkan tartışmada taksi ile çekici sürücüsü tekmeli yumruklu kavga etti. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavga araya girenlerin çabası ile büyümeden önlendi.
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