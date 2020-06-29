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29.06.2020 - 15:52 | | DHA

Eskişehir'de vatman bu görüntüye kızınca olanlar oldu

Eskişehir’de, tramvayda yolcuların sosyal mesafe kuralına uymamasına kızan vatman, ‘Araç yüzde 50 kapasiteye düşmediği sürece hareket etmeyecektir’ diye anons yaptı. Yolcular arasında tartışma çıkarken, bir süre bekleyen vatman da tramvaydan inen olmayınca yola devam etmek zorunda kaldı.

Sosyal mesafeye uyulmamasına kızdı, tramvayı hareket ettirmediEskişehir’de, tramvayda yolcuların sosyal mesafe kuralına uymamasına kızan vatman, ‘Araç yüzde 50 kapasiteye düşmediği sürece hareket etmeyecektir’ diye anons yaptı. Yolcular arasında tartışma çıkarken, bir süre bekleyen vatman da tramvaydan inen olmayınca yola devam etmek zorunda kaldı.
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