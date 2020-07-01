MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon! 3 kişi yakalandı
ABONE OL
01.07.2020 - 12:08 | | İHA

Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon! 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanması için polisin gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon! 3 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Son olarak narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 446,30 gram skunk esrar, boyları 10 ila 40 santimetre olan 26 kök Hint kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör ve 4 adet dolu fişek ele geçirildi.

Ayrıca yakalanan 3 şüpheliden 1'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

 

 

Bir anlık dalgınlık feci kazayla sonuçlandıBursa'da kamyonet sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu; kamyonun kasasındaki forklifte çarpma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Longoz Ormanları'ndaki kaçak yapılar yıkıldı

Longoz Ormanları'ndaki kaçak yapılar yıkıldı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon! 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon! 3 kişi yakalandı

Sıradaki Haber