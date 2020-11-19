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19.11.2020 - 17:37 | | DHA

Eskişehir’deki DEAŞ operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Eskişehir’de, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir’deki DEAŞ operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olan 4 şüpheliyi tespit etti. Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Polis ekiplerince şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, terör örgütü DEAŞ’a ilişkin dokümanlar ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

 

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