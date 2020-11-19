Eskişehir’deki DEAŞ operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olan 4 şüpheliyi tespit etti. Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Polis ekiplerince şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, terör örgütü DEAŞ’a ilişkin dokümanlar ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor.
Şişli’de silahlı kavgada gözünü kaybeden genç şarkıcı dehşet anlarını anlattıŞişli’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada maganda kurşunuyla gözünü kaybeden şarkıcı Şahan Dinç dehşet anlarını anlattı. Dinç, “Dışarıdan kavga sesleri çok yüksek gelince bende bir camı açıp bakıyım derken silahlar ateşlenmeye başladı. Kafamdan vurulduğumu anladım. Kurşunlardan biri kafama denk gelmişti. Hastanede saatlerce acılar içerisinde çok bekledim” dedi.