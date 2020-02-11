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11.02.2020 - 10:53 |

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm fragmanı! Hızır hedef tahtasında

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde Hızır hedef tahtasında. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde neler olacak? Hızır'ın planı işleyecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm fragmanı! Hızır hedef tahtasında

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölümünde neler olacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır. Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez. Hızır'ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır. Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. Tüm bu yaşananlardan sonra hali hazırda oğlunun ölümünden Çakırbeylileri sorumlu tutan Bahar'ın, ailesinden birinin daha kaybıyla içinde büyüyen intikam ateşi, düşmanlarını yakmaya yetecek hale gelmiştir. Hem paralarını hem de bir aile ferdini kaybeden Bicoların hedefinde ise sadece Hızır olmayacaktır. Düşman bellediği Boran'ın usul usul kalbini fetheden Demet için de intikam almak için en doğru zamandır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

İnşaatta şarkı söyleyen genç Murat Akbaşlı: Sanatçı olmak isterim!Van'ın İran sınırında bulunan Saray ilçesine bağlı Turanlı Mahallesi'nde yaşayan Murat Akbaşlı'nın (20), 3 yıl önce İstanbul'da inşatta çalışırken söylediği şarkılar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçı Zülfü Livaneli’nin de telefonla görüştüğü Akbaşlı, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiriyle yaptığı röportajda, "İmkan verilirse sanatçı olmak isterim. Sosyal medyada paylaşılan videomu 2 milyon kişinin tıkladığını öğrendim" dedi.
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