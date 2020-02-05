05.02.2020 - 09:31 |
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV ekranında yayınlanan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hatem'i öldüren Hızır büyük bir savaşı başlatmıştır. Tüm Çakırbeylilerin hayatını sokan tehlikeli gelişmenin ardıdan masada dost ve düşman yeniden birbirine karışmış Bicolar'da yaşanan bu olayların ardından Çakırbeylilerin karşısında durmuştur. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekrana gelen son bölüm ardından 156. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. son bölüm ile ekrana geldi. Ekrana gelen sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hatem'i öldüren Hızır büyük bir savaş başlatmıştır. Hızır kendisi dahil olmak üzere bütün Çakırbeylilerin hayatını tehlikeli atmıştır. Masada yeniden dost ve düşman birbirine girmiş yaşanan bu gelişmelerin ardından Bicolar'da Çakırbeyliler'e karşı cephe almıştır. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekrana gelen son bölüm ardından 156. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 156. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimiz güncellenecektir.
Çamlıca Kulesi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindiÇamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 365 metre yüksekliğindeki kulenin alt kısmının da tamamlandığı görüldü. Kuledeki çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi.