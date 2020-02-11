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11.02.2020 - 14:17 |

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölümde Çakırbeyliler ve Bico'lar arasında savaş kızışıyor!

ATV ekranında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta Hızır, Nasuh'u tuzağa düşürerek sorgulamaya başlar. Hızır'ın asıl amacı asıl patronu ortaya çıkarmak istemesidir. Masada yaptığı görüşmede Bico'lar ile bir savaşın içerisinde olduklarını bu süre zarfında herkesin kendisine dikkat etmesi gerektiğini savunan Hızır'ın planları istediği gibi gitmeyecektir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölümde Çakırbeyliler ve Bico'lar arasındaki savaş iyice kzışacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölümde Çakırbeyliler ve Bico'lar arasında savaş kızışıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır, Nasuh'u tuzağı düşürüp eline geçirir. Hızır'ın amacı Nasuh'a ne yaparsa patronunun ortaya çıkacağıdır. Yaşanan bu durum nedeniyle Hızır'dan sağlam bir dayak yiyen Nasuh'un patronu öyle kolay bir şekilde ortaya çıkmayacaktır. Nasuh'un patronunun ortaya çıkması için gereken hamle Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koyan Hızır amacına kanlı bir şekilde ulaşacaktır.

Hızır bu süreçte kendi safında yer alanları dikkatli olmaları konusunda uyarsa da işler Hızır'ın istediği gibi yolunda gitmeyecektir. Hızır bu ortamda beklenmedik bir kayıp yaşayacak ve Çakırbeyli ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 156. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

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