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19.02.2020 - 00:49 |

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı? - EDHO 158. yeni bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 157. yeni bölümüyle bu akşam ATV'de ekranlara geldi. Salı akşamları ekrana gelen EDHO dizisinde bu hafta Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde ortalık karıştı. Peki şimdiden büyük heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı? - EDHO 158. yeni bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 157. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar. Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır. Boran'ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır. Paraların yeri ile birlikte Nasuh'un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir. Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır. Boran'ın düşmanlarıyla paylaştıkları yüzünden sadece para değil itibar da kaybeden masanın tüm bu yaşananların üstesinden gelmesi kolay olmayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 158. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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